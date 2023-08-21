İsrail ordusu Batı Şeria'ya takviye güç gönderiyor

İsrail ordusu son günlerde yaşanan yerleşimci ölümlerinin ardından Batı Şeria'ya takviye güç gönderme kararı aldı. Bir tabur ve iki bölükten oluşan takviye gücün, Batı Şeria'daki birliklerin desteklenmesi ve saldırının failinin takip edilmesi amacıyla gönderileceği açıklandı.

İsrail ordusu son günlerde 3 yerleşimcinin öldüğü olayların ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye güç gönderme kararı aldı.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, yapılan değerlendirme sonucu Batı Şeria'da faaliyet gösteren birliklere bir tabur, iki bölükten oluşan takviye güç gönderilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Batı Şeria'daki birliklerin desteklenmesi ve El-Halil'deki saldırının failinin takip edilmesi amacıyla alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu 19 Ağustos'ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü, bu sabah da El Halil'de silahlı saldırı sonucu 40 yaşlarında bir yerleşimcinin öldüğünü, birinin de ağır yaralandığını duyurmuştu.