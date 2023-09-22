İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinliye Ait Evi Ablukaya Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyerek bir Filistinliye ait evi ablukaya aldı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan arbedede İsrail güçleri müdahale etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nablus'a baskını sırasında gerçek mermiyle yaralanan 2 kişi ile göz yaşartıcı gazdan boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askerleri, baskın sırasında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, akşam saatlerinde Nablus kentine baskın düzenlemiş, buna tepki veren Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Askerler, baskın sırasında bir Filistinliye ait evi ablukaya almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları, Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.