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İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinli Genci Öldürdü

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinli Genci Öldürdü

Dünya Haberleri

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir genci öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Muhammed İmad Hasaneyn'in başından vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir genci öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın el-Bire kentinin girişince İsrail askerlerinin gerçek mermiyle başından vurduğu 21 yaşındaki Muhammed İmad Hasaneyn'in öldüğü belirtildi.

Bakanlığın kısa süre önce yaptığı açıklamada, el-Bire'de başından vurulan Filistinli gencin kentteki bir sağlık merkezinde tedavi altına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Dünya

Batı Şeria Filistin İsrail Dünya Haberler

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