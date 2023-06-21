İsrail ordusu Batı Şeria'da bir hücreyi İHA ile hedef aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki El-Celeme bölgesinde bir aracın içinde silahlı olduklarını iddia ettiği 'bir hücreyi' insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki El-Celeme bölgesinde bir aracın içinde silahlı olduklarını iddia ettiği "bir hücreyi" insansız hava aracıyla (İHA) hedef alarak etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin, İç İstihbarat Teşkilatı Shin-Bet'in (Şabak) titiz yönlendirmesiyle, daha önce El-Celeme bölgesi yakınlarında silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen kişilerin kullandığı şüpheli bir aracı tespit ettiği belirtildi.

Söz konusu araç içinde bulunan hücrenin insansız hava aracı tarafından hedef alınarak etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, öldürülen kişilerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordu radyosu da güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, hedef alınan hücrenin başka bir saldırı düzenlemek üzere olduğunu savunarak, ordunun öldürülen 3 kişinin cesedini alıkoyduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları ise 3 Filistinli gencin, İsrail'in El-Celeme Kontrol Noktası yakınındaki ayrım duvarına dikilmiş bir İsrail askeri kulesine ateş açtığını belirtti.

İsrail'e ait İHA'nın, gençlerin bölgeden çekilmek için kullandıkları arabayı üç füzeyle hedef aldığını aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun, hedef alınan aracın etrafını sardığını, Filistin sivil savunma ekiplerinin ve ambulansın araca ulaşmasını engellediğini ifade etti.