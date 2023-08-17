İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi, Bir Filistinli Militan Öldürüldü
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İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskının ardından hasarı inceleyen insanlar, 17 Ağustos 2023. Filistinli ve İsrailli kaynaklar, İsrail askerlerinin Perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında bir Filistinli militanı vurarak öldürdüğünü söyledi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
CENİN, 17 Ağustos (Xinhua) -- İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskının ardından hasarı inceleyen insanlar, 17 Ağustos 2023.
Filistinli ve İsrailli kaynaklar, İsrail askerlerinin Perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında bir Filistinli militanı vurarak öldürdüğünü söyledi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya