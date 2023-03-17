İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin kentine yaptığı baskında dört Filistinli'yi vurarak öldürdü.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin kentine yaptığı baskında dört Filistinli'yi vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir gencin de bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ise askerlerin "terör eylemleri" nedeniyle aranan "iki militanı" ve kendilerine levyeyle saldıran bir kişiyi öldürdüklerini, silahlı bir kişiyle de çatışmaya girdiklerini iddia etti.

Baskında dördü ağır 20 Filistinli de yaralandı.

Yıl başından bu yana İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da giderek daha şiddetli baskınlar yapıyor.

Sadece bu yıl, aralarında sivillerin de olduğu en az 80 Filistinli İsrail güçlerince öldürüldü. Filistinlilerin saldırılarında ise 1'i polis 12 sivil hayatını kaybetti.

Son baskın, İsrail ordusunun özel birliklerinin katılımıyla, Perşembe günü öğle saatlerinde düzenlendi.

Ahmed Khalaf adlı görgü tanığı yaşananları Reuters haber ajansına anlattı:

"İki araçla gelip yolun ortasında durdular. Kapıları açtılar ve biri Nidal Khazem'i kafasından vurdu. İzzeddin el Kassam Tugayları'ndan (Hamas'ın silahlı kanadı) kardeşimiz Yusuf Shreim koşarak kaçmaya çalıştı. Özel kuvvetler onun arkasından koştu ve sokakta rastgele ateş açmaya başladılar."

"O sırada 16 yaşındaki bir genç de öldürüldü. Onun hiçbir şeyle alakası yoktu, kendi aile işinde çalışıyordu."

Olay yerinden paylaşılan bir videoda, ağır yaralı ya da ölmüş bir adamın yerde yatarken, yakın mesafeden yeniden vurulduğu görülüyor.

Başka bir videoda ise kalabalığın İsrail güçlerinin bulunduğu araçlara taş attığı ve ardından duyulan silah sesleriyle kalabalığın dağıldığı görülüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri Khazem ve Shreim'in İslami Cihat ve Hamas'ta üst düzey yetkililer olduğunu doğruladı.

16 yaşındaki gencin adının Ömer Awadin olduğu, hayatını kaybeden dördüncü kişinin de 37 yaşındaki Luan al-Zugahir olduğu açıklandı.

İsrail ordusu Khazem'in "açıkça terörist eylemlerde bulunduğunu" iddia etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh "vahşi cinayet" olarak nitelediği baskını kınadı ve "İsrail'in süregiden bu agresif eylemleri, İsrail'in durumu yatıştırma niyetinin olmadığını gösteriyor" dedi.

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas ölümleri "suç" olarak nitelerken, İslami Cihat Örgütü de İsrail'e "bedelini ödetme" yemini etti.

Gazze'de kurulmuş olan İslami Cihat, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terörist örgüt kabul ediliyor.

Baskın, taraflar arasında gerilimi azaltmak amacıyla Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde yapılması planlanan toplantının da hemen öncesine denk geldi.

İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve ABD'den yetkililer, tansiyonu düşürmek için 19 Mart'ta Mısır'da bir araya gelmeyi planlıyor.