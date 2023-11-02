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İsrail Ordu Sözcüsü: Gazze'ye yönelik kuşatma tamamlandı, ateşkes seçeneği masada değil

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını söyledi. Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, Gazze kentine yönelik kuşatmanın tamamlandığını bildirdi. Hagari, ateşkese dair bir soruya ise 'ateşkes seçeneğinin masa olmadığı' cevabını verdi.