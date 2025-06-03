İsrail Ordu Saldırısında 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

( ANKARA ) – İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi genelinde düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardım dağıtım merkezinde yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 35 Filistinliyi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, en az 90 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki Refah kentinde, kendi belirlediği bir yardım dağıtım merkezinde insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını ve burada 27 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölümler, yerinden edilmiş Filistinlilerin insani yardım almak için toplandığı El-Alam bölgesinde yoğunlaşırken yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusu saldırıyı doğrulayarak, "İsrail kuvvetlerine yaklaşan şüphelilerin" hedef alındığını savundu. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, güneydeki Han Yunus kentinde İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş sivillere ait evleri ve çadırları hedef alması sonucu ikisi çocuk olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca kuzeydeki Cebaliye kasabasında bir sivil grubun hedef alındığı başka bir İsrail saldırısında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de düznelediği yıkıcı saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 54 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti. Yardım kuruluşları, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı ablukadaki Gazze'de kıtlık tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.