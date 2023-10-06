İsrail Müzesi'nde Heykeller Kırıldı, Amerikalı Turist Gözaltına Alındı

Kudüs'te bulunan İsrail Müzesi'nde Amerikalı bir turist, 2. Yüzyıldan kalma iki Roma dönemi heykelini kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Turistin heykelleri Tevrat'a karşı olduğu iddiasıyla kırdığı belirtilirken, olay polis tarafından soruşturuluyor.

Amerikalı bir turist, Kudüs’te bulunan İsrail Müzesi’nde heykelleri kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İsrail polisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, 2. Yüzyıldan kalma iki Roma dönemi heykelinin kırık bir biçimde yerde durduğu görülüyor.

Polis, turistin heykelleri "Tevrat'a karşı" olduğu iddiasıyla kırdığını söyledi.

AP haber ajansına konuşan turistin avukatı, müvekkilinin dini fanatizmle hareket ettiği iddiasını reddetti.

Müze, turistin iki heykele zarar vermesinin fark edilmesiyle birlikte olayı polise ihbar ettiğini söyledi.

Times of Israel gazetesi kırılan heykellerin Yunan tanrısı Zeus'un kızı Athena'nın kafası ve Roma tanrısı Nemesis'in kader çarkını kavrayan bir griffin heykeli olduğunu bildirdi.

Profesyonel onarım için laboratuvara taşınan iki heykel de müzenin daimi sergisinin bir parçası.

40 yaşındaki Amerikan vatandaşı olay yerinde gözaltına alındı ve şu anda İsrail polisi tarafından sorgulanıyor. Şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı.

İlk soruşturmaya göre polis, adamın heykellerin putperestliği temsil ettiği iddiasında olduğunu söyledi.

Şubat ayında da Yahudi bir Amerikalı turist, Kudüs’te Çile Yolu'ndaki Yargılama Kilisesi'nde İsa'nın heykelini çekiçle tahrip etmişti.