İsrail muhalefeti İran'ın nükleer silahlanmasına karşı hükümeti destekleyeceğini açıkladı

Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalif Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, hükümetin İran'ın nükleer silaha kavuşmasını engelleyecek adımlar için muhalefetten tam destek alacağını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na yalan söylediğini öne sürmüştü.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalif Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, hükümetin İran'ın nükleer silaha kavuşmasını engelleyecek adımlar için muhalefetten tam destek alacağını söyledi.

İsrail medyasındaki haberlere göre Gantz, The Jerusalem Post gazetesi tarafından ABD'nin New York kentinde düzenlenen konferansta bir konuşma yaptı.

İran'ın nükleer tehdidinin gelişmesine tanıklık ettiklerini savunan Gantz, "İran'ın nükleer tehdidi, Orta Doğu'da istikrarı tehlikeye atabilecek küresel bir tehdit haline gelecek." dedi.

Eski Savunma Bakanı Gantz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'a karşı harekete geçmemizin zamanı geldiğinde hükümet, Tahran'ın nükleer silahlara kavuşmasını engelleyecek kararlı, uygun ve sorumlu herhangi bir eylem için muhalefetin tam desteğini alacak.

Çünkü böyle belirleyici bir dönemden geçiyoruz. İran'ın oluşturduğu tehdide karşı uluslararası toplumla yürüttüğümüz koordinasyon da oldukça önem arz ediyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Haziran Pazar günü Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) yalan söylemeye devam ettiğini öne sürmüştü.

Netanyahu, "UAEA'nın İran'ın baskılarına boyun eğmesiyle siciline leke sürdüğünü" ifade etmişti.

UAEA, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin her 3 ayda bir Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı son raporu 31 Mayıs'ta açıklamıştı. Raporda, taraflar arasında anlaşmazlığa yol açan iki konunun çözüme kavuşturulduğu bilgisine yer verilmişti.