İsrail, Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardımı engellemeyecek

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacaklarını duyurdu. İsrail'in, İsrailli esirlerin iade edilmemesi durumunda kendi topraklarından Gazze'ye yardım yapmayacağı belirtildi. Ancak Mısır üzerinden gönderilecek insani yardımların Hamas'a ulaştırılmaması kaydıyla engellenmeyeceği ifade edildi.

İsrail, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Genişletilmiş Güvenlik Kabinesinin, "ABD Başkanı Joe Biden'ın temel insani yardım talebi ışığında" oybirliğiyle aldığı kararlara yer verildi.

Açıklamada, ilk olarak, İsrail'in, Gazze'deki İsrailli esirler iade edilmediği sürece kendi topraklarından Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım yapılmasına izin vermeyeceği kaydedildi.

İkinci olarak, açıklamada, Kızılhaç örgütünden İsrailli esirleri ziyaret etmesi talep edildi.

Açıklamada, üçüncü ve son olarak, Gazze'ye yönelik insani yardım konusunda, şu kararın alındığı bildirildi:

"Başkan Biden'ın talebi doğrultusunda İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan veya oraya tahliye edilen sivil nüfusa, yalnızca gıda, su ve ilaçtan ibaret olması ve Hamas'a ulaştırılmaması kaydıyla, Mısır'dan gönderilecek insani yardımları engellemeyecektir. Hamas'a ulaşan her türlü malzeme engellenecektir."

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine dün akşam düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.