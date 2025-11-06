İsrail Mısır Sınırını Kapalı Askeri Bölge İlan Etti
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Mısır sınırındaki bölgelerin 'kapalı askeri bölge' olarak ilan edilmesi için orduya talimat verdi. Kaçakçılıkla mücadele amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'insansız hava araçlarıyla (İHA) silah kaçakçılığı' yapıldığı iddiasıyla orduya ülkesinin Mısır sınırındaki alanları kapalı askeri bölgeye dönüştürülmesi talimatı verdiğini duyurdu. Katz, "Kaçakçılık yapanlara savaş ilan ediyoruz ve yasak bölgeye giren herkese zarar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya