İsrail, Mısır'ın Gazze'deki Kurtarma Çalışmalarına Katılmasına İzin Verdi
İsrail, Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze'deki İsrailli rehinelerin cesetlerini bulma çalışmalarına katılmasına onay verdi. Bu karar, ABD'nin baskısı sonucunda alındı.
İsrail basını, Mısır ekibinin Gazze'ye girmesine izin verildiğini duyurdu. ABD'nin yaptığı baskı sonucunda İsrail'in, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmalarına Mısır'ın katılmasına izin vermek zorunda kaldığı belirtildi. Mısır ekibinin Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ile koordineli faaliyet yürüteceği aktarıldı.
