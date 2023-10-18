İsrail, Mısır'dan gelen insani yardımları engellemeyeceğini açıkladı

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivil nüfusa yalnızca yiyecek, su ve ilaç sağladığı sürece Mısır'dan gelen insani yardımları engellemeyecekleri belirtildi. Hamas'ın İsrailli rehineleri serbest bırakmadığı sürece ise İsrail'den Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım yapılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivil nüfusa yalnızca yiyecek, su ve ilaç sağladığı sürece Mısır'dan gelen insani yardımları engellemeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Filistinlilere insani yardımlar henüz ulaştırılamadı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivil nüfusa yalnızca yiyecek, su ve ilaç sağladığı sürece Mısır'dan gelen insani yardımları engellemeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'ın İsrailli rehineleri serbest bırakmadığı sürece ise İsrail'den Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı, 7 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail tarafından hedef alınmış, insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması engellenmişti. - TEL AVİV