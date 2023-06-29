İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye seyahat yasağı getirdi

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 'yurt dışı gezilerini İsrail'e karşı kullandığı' iddiasıyla bir aylık seyahat yasağı getirdi. Şeyh Sabri'nin ailesinden adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, İsrail istihbaratından bir ekip tarafından evine baskın düzenlendiğini ve seyahat yasağı kararının kendisine iletilerek süresinin uzatılabileceğini belirtti. İsrail makamlarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye "yurt dışı gezilerini İsrail'e karşı kullandığı" iddiasıyla bir aylık seyahat yasağı getirdi.

Şeyh Sabri'nin ailesinden adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail istihbaratından bir ekip, Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evine baskın düzenledi ve hakkında verilen bir aylık seyahat yasağı kararını kendisine iletti. Karar, süresi uzatılabilir türden." dedi.

Söz konusu kişi, İsrail İçişleri Bakanı Moşe Arbel'in imzası bulunan kararda, Şeyh Sabri'nin "provokasyon yaptığı, yurt dışı gezilerini İsrail'e karşı kullandığı yönünde şüpheler olduğu" iddiasının yer aldığını ve geçen günlerde Ürdün, Cezayir, Türkiye ve Malezya'yı kapsayan ziyaretlerinin ardından böyle bir kararın kendisine iletildiğini belirterek, "İsrail'in suçlamalarını tamamıyla reddediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail makamlarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve hakkında defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail güçlerinin uzaklaştırma, gözaltı ve seyahat yasağı gibi kararlarla Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere baskı uyguladığını vurguluyor.