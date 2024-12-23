İsrail Medyası: "İsrail, Hâlâ Hamas'tan Hayatta Olan Rehinelerin Listesini Bekliyor"

(ANKARA) - İsrail medyasına konuşan bir güvenlik kaynağı, İsrail'in Hamas'tan hayatta olan ve serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini hala beklediğini söyledi. Kaynak, liste olmadan ateşkes müzakerelerinde ilerlemenin imkansız olmasa da son derece zor olacağını vurguladı.

Bir güvenlik kaynağı, dün İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte, İsrail'in, ateşkes anlaşmasında, Hamas'tan hayatta olan ve serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini hala beklediğini söyledi. Güvenlik kaynağı, liste olmadan müzakerelerde ilerlemenin imkansız olmasa da son derece zor olacağını belirtti. Kaynak, İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasının imzalanabileceğine dair iddiaların ortaya çıkmasından sonra, "bazı boşlukların kapatılabileceğini, bazılarının kapatılmasının ise çok zor olduğunu" söyledi.

"Ateşkes görüşmelerinde geçen hafta biraz da olsa ilerleme kaydedildi"

İsrailli bir heyetin, dün gece müzakereleri ilerletmek için hala Katar'da olduğu belirtildi. The Jerusalem Post'a konuşan üst düzey diplomatik kaynaklar, aynı zamanda rehine anlaşması müzakerelerinde bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Ancak anlaşmaya giden yolda ciddi zorlukların olduğu vurgulandı. Kaynaklar, ateşkes görüşmelerinde geçen hafta "biraz da olsa ilerleme kaydedildiğini" ve "bazı durumlarda tarafların arasındaki farkların daraldığını ancak anlaşmaya varma konusunda hala pek çok zorluğun bulunduğunu" vurguladı.

Netanyahu: "Bu konuda ne kadar az konuşursak başarı şansımızın o kadar artacak"

İsrail Güvenlik Kabinesi, dün toplandı. Ancak ateşkes görüşmelerinde şimdiye kadar olan sürece ilişkin bakanlara bilgi verilmediği belirtildi. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, geçen pazar ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söylemişti:

"İsrail'in zaferini tamamlamanın gerekliliğini tartıştık ve rehinelerimizi eve getirmek için gösterdiğimiz çabalar hakkında kapsamlı bir şekilde konuştuk. Hem hayatta olan hem de şehit olan rehinelerimizi geri getirmek için yorulmadan çalışıyoruz. Bu konuda ne kadar az konuşursak başarı şansımızın o kadar artacağını ve Tanrı'nın yardımıyla başaracağımızı da eklemeliyim."

Katz: "Bana göre son rehine değişiminden bu yana anlaşmaya en yakın noktadayız"

Aynı gün Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında Savunma Bakanı Israel Katz da ateşkes anlaşmasına ilişkin olarak, "Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Bana göre son rehine değişiminden bu yana anlaşmaya en yakın noktadayız ve eğer oylamaya sunulursa hükümette çoğunluk elde edilecek" demişti.

Netanyahu, Mossad yerine Husilere ilişkin IDF istihbaratını tercih edecek

Öte yandan, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, dünkü Güvenlik Kabine toplantısında Husilerin en son balistik füze saldırısına karşılık olarak Mossad Başkanı David Barnea, Husiler yerine onların "en büyük destekçisi" olarak gördükleri İran'a doğrudan bir saldırı gerçekleştirmelerini tavsiye ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) istihbaratı, doğrudan Husilere misilleme yapmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine Netanyahu'nun IDF istihbaratının tavsiyesini uygulayacağı söylendi.

Öte yandan İsrail medyasında, İsrail'in İran'a olası doğrudan saldırısının Trump'ın göreve gelmesinden sonra gerçekleşeceği yorumları yapılıyor.