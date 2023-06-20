İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Cumhurbaşkanı Herzog'u eleştirdi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yargı düzenlemesiyle ilgili müzakerelere liderlik eden Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u eleştirdi. Smotrich, Herzog'un solcu bir adam ve adil bir arabulucu olmayı başaramadığını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sağcı hükümet koalisyonu ile muhalefet arasında aylardır süren yargı düzenlemesiyle ilgili müzakerelere liderlik eden Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ilgili olarak, "Herzog solcu bir adam ve adil bir arabulucu olmayı başaramadı." dedi.

Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Smotrich, yerel bir radyo kanalına, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlamayı amaçlayan ve bu nedenle ülkede aylardır kitlesel protesto ile grevlere neden olan yargı düzenlemesine ilişkin yürütülen süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Koalisyon hükümeti ile muhalefet arasında söz konusu düzenleme ile ilgili olarak yürütülen müzakerelere liderlik eden İsrail Cumhurbaşkanı'na eleştiriler yönelten Smotrich, "Herzog solcu bir adam ve adil bir arabulucu olmayı başaramadı." şeklinde konuştu.

Başından beri Cumhurbaşkanlığı konutunda görüşme yapılmasının demokratik açıdan doğru olmadığını düşündüğünü kaydeden Smotrich, "Parlamenter demokrasideyiz. Knesset (İsrail Meclisi) var." ifadelerini kullandı.

Tartışmanın Meclis'ten çıkarılıp yan bir yere taşındığını ve bunun demokratik bir süreç olmadığını savunan Smotrich, "çözüme hazır olduklarını ama muhalefetin amacının, yargı reformu taslağını tasfiye etmek ve dondurmak olduğunu" ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dün, koalisyon hükümetinin Meclis'ten geçirmekte ısrar ettiği tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda diyalog masasına dönmeleri için hükümete ve muhalefete çağrı yapmıştı.

Herzog, açıklamasında, "Diyaloğun İsrail devleti için en iyi çözüm olduğuna her zaman inandım ve bugün buna her zamankinden daha fazla inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yargı reformunu protesto etmek için Tel Aviv, Batı Kudüs, Birüssebi ve Hayfa kentleri başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen çok sayıda gösteriye on binlerce İsrailli katılıyor.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail hükümetinin 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ülke çapındaki kitlesel protesto ve grevlerin giderek artması üzerine yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu, 18 Haziran'da haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, siyasi ve toplumsal muhalefetin itirazlarına rağmen tartışmalı "yargı reformuna" ilişkin bu hafta "pratik adımlar" atacaklarını belirtmişti.