İsrail Mahkemesi, Filistinliyi Araçla Çarpma Saldırısı Nedeniyle Hapis Cezasına Çarptırdı

İsrail mahkemesi, bir askerin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan araçla çarpma saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla, bir Filistinliyi 17,5 yıl hapis ve 20 bin şekel para cezasına çarptırdı.

İsrail mahkemesi, bir askerin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan "araçla çarpma" saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla, bir Filistinliyi 17,5 yıl hapis ve 20 bin şekel (5 bin 236 dolar) para cezasına çarptırdı.

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Filistinli Nasreddin Şehade'nin Eylül 2022'de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara kasabası yakınlarında, araçla askerlere saldırı düzenlediği öne sürüldü.

"Sanık (Şehade), Huvvara yakınlarında araçla çarpma saldırısı düzenlemeye karar vererek araba satın almak için para topladı, ardından saldırıyı gerçekleştirmesi sonucunda askerlerden birinin vücudunda ezikler meydana geldi ve iki askere çarpmaktan suçlu bulundu." denilen açıklamada, Şehade'nin, "bazı İsrail askerlerinin ölümüne neden olmaya teşebbüs etmekten" askeri mahkemece 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 20 bin şekel (5 bin 236 dolar) tazminat ödemesine karar verdiği belirtildi.