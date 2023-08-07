İsrail Mahkemesi Filistinli Yazarın Tahliye Talebini Reddetti

İsrail mahkemesi, 37 yıldır hapishanede tutulan omurilik kanseri olan Filistinli yazar Velid Dakka'nın tahliye talebini reddetti. Dakka'nın ailesi, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle erken tahliye talebinin reddedildiğini açıkladı. Dakka'nın tedavi imkanlarının yetersiz olduğu belirtilerek, herhangi bir tahliye kararının sağlık durumunu tehlikeye atacağı vurgulandı. Dakka'nın tahliyesi için hukuki yolların deneneceği ve İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurulacağı ifade edildi.

İsrail mahkemesi, 37 yıldır İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan omurilik kanseri Filistinli yazar Velid Dakka'nın (60) tahliye talebini reddetti.

Dakka'nın ailesi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Merkezi Mahkemesi'nin, son 5 aydır sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Dakka'nın erken tahliye talebini reddettiği aktarıldı.

Dakka'nın İsrail hapishanesine bağlı Ramle Cezaevi Kliniği'nde yeterli tedaviyi alamadığı belirtilen açıklamada, Filistinli tutuklunun derhal tahliyesi dışındaki her hükmün "sağlık durumundaki ciddi tehlikeye rağmen tahliyesini geciktiren idam kararı" anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Dakka'nın 37 yıllık cezasını 24 Mart 2023'te tamamladığı ancak "aileleriyle temasa geçmeleri için tutuklulara yardım etmeye çalıştığı" iddiasıyla cezasına iki yıl daha eklenerek keyfi şekilde cezaevinde tutulduğu ifade edildi.

Dakka'nın tahliyesi için tüm hukuki yolların deneneceği ve İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurulacağı aktarıldı.

İsrail yönetiminden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Hapishaneler İdaresine bağlı "Serbest Bırakma Komitesi" 26 Haziran'da Dakka'nın erken tahliye talebini reddetmiş, bunun üzerine avukatları İsrail Merkezi Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Velid Dakka 37 yıldır İsrail hapishanesinde

Filistinli yazar Velid Dakka (60), 1986'da İsrail askerlerine yönelik eylemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Aşkelon kentinde bir hastanede 12 Nisan'da ameliyat edilen Dakka'nın İsrail güçlerince yeniden alıkonulduğunu duyurmuştu.