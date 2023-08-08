İsrail mahkemesi, Filistinli genci öldürmekle suçlanan aşırı sağcı aktivisti ev hapsiyle serbest bıraktı

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Burka köyünde Filistinli genci öldürmekle suçlanan iki Yahudi yerleşimciden aşırı sağcı aktivist Elisha Yered'i ev hapsiyle serbest bıraktı.

Kudüs Sulh Ceza Mahkemesi, 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan'ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak hakim karşısına çıkarılan aşırı sağcı aktivist Yahudi yerleşimci Yared'in tutuklu kalması için yeterli gerekçe bulunmadığına hükmetti.

Ev hapsiyle serbest bırakılan Yared'in bir dönem sözcülüğünü yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden Milletvekili Limor Son Har-Melech de mahkeme salonuna geldi.

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin-Bet'in (Şabak) Yared hakkında "bölgede olayların çıkmasına yol açtığı ve tahrik edici eylemleri" nedeniyle idari tutukluluk talep edeceği belirtildi.

Aynı olay kapsamında cinayetle suçlanan Yehiel Indore adlı yerleşimcinin ise Filistinliyi öldüren silahı ateşlediğinden şüphelenildiği ancak çıkan olaylarda başına isabet eden taş nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ve henüz hakkında bir karar verilmediği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci şiddeti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirildi.

Aşırı sağcıların iktidara geldiği dönemde, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine düzenlediği; araçların, evlerin ateşe verildiği, etrafa ateş açıldığı toplu saldırılarda artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin açıkladığı verilere göre yılbaşından bu yana Yahudi yerleşimcilerin Filistin beldelerine saldırı düzenlediği 581 olaydan 149'u Filistinlilerin yaralanma veya ölümüyle sonuçlandı.

İnsan hakları örgütleri ise İsrail makamlarını, Yahudi yerleşimcilerin Filistin bölgelerine saldırılarında failleri cezasız bırakmakla eleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyüne 4 Ağustos Cuma akşamı Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskında çıkan olaylarda, 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.