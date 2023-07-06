İsrail, Lübnan sınırındaki Gacar köyünü işgal etti

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ettiğini ve etrafına duvar ördüğünü belirtti. İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasaklaması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği uyarısında bulunuldu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü belirtti.

Hizbullah, İsrail ordusu tarafından 4 Temmuz'da kuzey kısmına girişlerin yasaklandığı Gacar köyüyle ilgili gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın paylaştığı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından kuzey bölgesi Lübnan toprağı kabul edilen Gacar'ın tamamının İsrail ordusunca işgal edildiği ve İsrail güçlerinin köyün etrafına tel örgü çekip beton duvar ördüğü kaydedildi.

Tarihi olarak Gacar'ın tamamının Lübnan'a ait olduğuna ancak İsrail'in kendi otoritesini köyün tamamına dayattığına işaret edilen açıklamada, köye Lübnan tarafından girişlerin kapatılarak İsrail'den girişlere izin verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İsrail'in sınır üzerindeki köye yönelik adımları tehlikeli bir gelişmedir. Lübnan'a ait Gacar köyü silah zoru ve emrivaki bir dayatmayla işgal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Lübnan ile İsrail arasında iki kısma ayrılan köy

İsrail'in 1967'den beri işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yamaçlarına yer alan Gacar köyünün tamamı 17 Kasım 2010'a kadar İsrail'in fiili işgalinde kaldı.

İsrail daha sonra köyün kuzey bölümünden çekilip sadece güney kısmını elinde tutmaya devam etti; kuzey kısmında ise Birlemiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) konuşlandı.