İsrail, Lübnan sınırında sivillere ait aracı vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde sivillere ait bir aracı vurduğu, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Araçta bulunan sivillerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde sivil bir aracı vurması sonucu 4 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasındaki yol üzerinde sivil bir aracı hedef aldı.

Araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenlerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 3'ü gazeteci, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 20 sivil hayatını kaybetmişti.