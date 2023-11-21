İsrail, Lübnan sınırında silahlı gruplara hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, sınırın Lübnan tarafında silahlı olduğunu iddia ettiği üç gruba hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Hava saldırısıyla söz konusu grupların hedef alındığı belirtildi. İsrail uçaklarının da Hizbullah'a ait 'hedefleri' vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, sınırın Lübnan tarafında silahlı olduğunu iddia ettiği üç gruba hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'e ait hava aracının sınırın Lübnan tarafında "silahlı üç grup" tespit ettiği aktarıldı.

Hava saldırısıyla söz konusu grupların hedef alındığı belirtildi. İsrail uçaklarının da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'dan İsrail tarafına havan mermileriyle saldırı düzenlendiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail topçularının havan mermilerinin atıldığı noktaları hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.