İsrail, Lübnan sınırında sabotaj girişimini önledi

İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir sabotaj girişiminin önlendiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre bir grup şüpheli kişi, Lübnan sınırındaki çite yaklaşarak burada sabotaj girişiminde bulundu.

Detay verilmeksizin İsrail güçlerinin sınırdan uzaklaştırmak için "gerekli tedbirleri uyguladığı" kişilerin kimliğinin ise bilinmediği aktarıldı.

3 Hizbullah mensubu yaralandı

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif Nablusi ise Lübnan medyasına yaptığı açıklamada, sınırdaki Bustan bölgesinde yaşanan olayda 3 Hizbullah mensubunun yaralandığını söyledi.

Sosyal medyada, olayın yaşandığı bölgede Hizbullah üyelerinin Hizbullah flamaları taşıyıp, ateş yaktıkları görüntüler yayımlandı.

Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek girişleri engelledi.

Söz konusu olayın İsrail'in Lübnan'a 12 Temmuz 2006'da gerçekleştirdiği ve 34 gün süren saldırısının 17. yıl dönümünde meydana gelmesi dikkati çekti.