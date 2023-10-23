İsrail, Lübnan sınırında roket saldırısı hazırlığındaki hücreyi vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırında roket saldırısı hazırlığında olan bir hücreyi silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) vurduğunu açıkladı. Çatışmalarda birçok ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında "roket saldırısı hazırlığında olan bir hücreyi" silahlı insansız hava aracıyla ( Siha ) vurduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Har Dov bölgesi yakınlarında, sınırın Lübnan tarafında "bir hücrenin roket saldırısı düzenlemeye hazırlandığının" tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hücrenin SİHA ile vurulduğu kaydedildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda, 27 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi ölmüş, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.