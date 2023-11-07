Haberler ›› Dünya ›› İsrail-Lübnan sınırında gerginlik devam ediyor

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'dan hava sahasına girmeye çalışan yabancı bir hava cisminin engellendiğini ve Lübnan topraklarından açılan ateşe topçu atışıyla karşılık verildiğini duyurdu. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil hayatını kaybetti. Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda da 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.