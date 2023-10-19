İsrail-Lübnan sınırında gazeteciler mahsur kaldı

İsrail ordusunun ateşi nedeniyle İsrail-Lübnan sınırının Lübnan tarafında 6'sı gazeteci toplamda 9 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Lübnan ordusu ve yerel yetkililerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail- Lübnan sınırının Lübnan tarafında 6'sı gazeteci toplamda 9 kişinin, İsrail ordusunun devam eden ateşi nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde mahsur kalan gazeteciler ve sivillere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu, 6'sı gazeteci toplamda 9 kişinin olduğu yere ateş açarak bu kişilerin güvenli bölgeye çıkışlarına izin vermiyor.

Haberde, Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesinde yer alan El-Hula beldesinde 6 gazeteci ve 3 sivilin bulunduğu bölgeye İsrail'in sürekli ateş açtığı ve bu kişilerin güvenli bölgeye çıkışına izin vermediği ifade edildi.

Gazeteci ve sivillerin Lübnan toprakları içerisinde, İsrail'e ait "El Abad" askeri noktasına yakın bir bölgede mahsur kaldıkları kaydedildi.

Lübnan ordusu ve yerel yetkililerin İsrail'in ateşi altında mahsur kalan kişilerin buradan çıkarılması için çalışmalar sürdürdüğü aktarıldı.