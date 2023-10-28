İsrail-Lübnan sınırında çatışma: İsrail ordusu roket saldırısına karşılık verdi

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından atılan 3 rokete karşılık olarak Hizbullah'a ait bir askeri altyapıyı vurdu. Saldırılar sonucunda birçok kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 3 roketle saldırı düzenlendiğini buna karşılık Hizbullah'a ait bir askeri altyapının vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin açık alana düştüğü ifade edilen açıklamada, saldırıya karşılık İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah'a ait bir askeri altyapıyı vurduğu kaydedildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında zaman zaman saldırılar yaşanıyor.

Saldırılarda, 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda ise 3 İsrail askeri ile bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.