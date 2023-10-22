İsrail, Lübnan sınırında 14 yerleşim yerini daha tahliye edecek

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında 14 yerleşim yerinin daha tahliye edileceğini duyurdu. IDF, daha önce yine Lübnan sınırında 28 yerleşim yerinin tahliyesine karar vermişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında 14 yerleşim yerinin daha tahliye edileceğini duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Ulusal Acil Durum Otoritesi (EIA) ve IDF, kuzey sakinlerinin tahliyesine yönelik plana yeni yerleşim birimlerinin eklendiğini duyurdu. Yerleşim yerlerinin eklenmesi Savunma Bakanı Yoav Galant tarafından onaylandı. Kuzey Komutanlığı kısa bir süre önce konsey başkanlarını karardan haberdar etti. Program yerel yönetimler, Turizm Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yönetilecek" denildi.

IDF, daha önce yine Lübnan sınırında 28 yerleşim yerinin tahliyesine karar vermişti.