İsrail, Lübnan'ın sınır bölgesini füzelerle vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır bölgesinde bulunan Ayta eş-Şaab beldesini füzelerle vurdu. Saldırıda can kaybı ve maddi hasar hakkında bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır bölgesini füzelerle vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesinin etrafını füzelerle vurdu.

Saldırıda can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar, İsrail ile Hamas'ın 24 Kasım'da vardığı "insani ara"nın ardından büyük oranda azaldı.