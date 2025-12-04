Haberler

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mahruna kasabasında bir binayı hedef alarak hava saldırısı gerçekleştirdi. Ordu Sözcüsü, saldırı öncesinde sosyal medya üzerinden bölgede yaşayanlara uyarı yaptı ve binaların boşaltılması gerektiğini duyurdu.

İSRAİL'in Lübnan'ın güneyindeki Mahruna kasabasında bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı noktaların işaretlendiği iki farklı harita paylaştı. Adraee, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceğini belirtti. Paylaşılan haritalarda biri Nebatiye'ye bağlı Caba, diğeri Sur'a bağlı Mahruna'da olmak üzere işaretlenen iki binadan uzak durulmasını isteyen Sözcü Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını ifade etti.

İsrail ordusu, Adraee'nin yaptığı açıklamadan yaklaşık 15 dakika sonra Lübnan'ın güneyindeki Mahruna kasabasında bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
