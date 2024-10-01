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İsrail, Lübnan'ın Güneyine Kara Operasyonu Başlattı

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Kara Operasyonu Başlattı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah terörist hedeflerine yönelik hassas istihbarata dayalı sınırlı kara saldırılarına başladığını duyurdu.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyine kara operasyonlarına başladığını duyurdu. Açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah terörist hedeflerine ve altyapısına yönelik hassas istihbarata dayalı sınırlı ve hedefli kara saldırılarına başladık" denildi.

IDF dün yaptığı açıklamada, güney Lübnan'da 'hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlattığını ifade etti. Açıklamada operasyonların detaylarına ilişkin, "Siyasi kademenin kararı doğrultusunda, IDF birkaç saat önce Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah terörist hedeflerine ve altyapısına yönelik hassas istihbarata dayalı sınırlı, yerel ve hedefli kara saldırılarına başladı. Bu hedefler sınıra yakın köylerde bulunmakta ve İsrail'in kuzeyindeki İsrailli topluluklar için acil bir tehdit oluşturmaktadır. IDF, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuzey Komutanlığı tarafından belirlenen ve IDF askerlerinin son aylarda eğitim alıp hazırlandıkları metodik bir plana göre hareket etmektedir.

İsrail Hava Kuvvetleri ve IDF Topçuları bölgedeki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılarla kara kuvvetlerine destek vermektedir. Bu operasyonlar siyasi kademenin kararı doğrultusunda onaylanmış ve gerçekleştirilmiştir. 'Kuzey Okları' Operasyonu durum değerlendirmesine göre ve Gazze'deki ve diğer alanlardaki çatışmalara paralel olarak devam edecektir. IDF savaşın hedeflerine ulaşmak için operasyonlarına devam etmekte ve İsrail vatandaşlarını savunmak ve kuzey İsrail vatandaşlarını evlerine geri döndürmek için gereken her şeyi yapmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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