İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki Hedefleri Vurdu
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İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki hedefleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve helikopterlerle vurduğu bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki hedefleri silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ve helikopterlerle vurduğu bildirildi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Keferkila beldesinin batısında yer alan El-Avida Tepesi, İsrail'e ait SİHA ile bombalandı.
Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Güneydeki Cebel Balat bölgesi ile "Batı Şeridi" de İsrail helikopterleri tarafından hedef alındı.
İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyi, İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
Kaynak: AA / Dünya