İsrail, Lübnan'ın Güneyindeki Hedefleri Vurdu

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki hedefleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve helikopterlerle vurduğu bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki hedefleri silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ve helikopterlerle vurduğu bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Keferkila beldesinin batısında yer alan El-Avida Tepesi, İsrail'e ait SİHA ile bombalandı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Güneydeki Cebel Balat bölgesi ile "Batı Şeridi" de İsrail helikopterleri tarafından hedef alındı.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyi, İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.