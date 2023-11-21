İsrail, Lübnan'ın Alma Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi
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İsrail'in Lübnan'ın Alma Şaab beldesine düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 20 Kasım 2023. Lübnan askeri kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara insansız hava araçlarıyla düzenlediği 10 hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
ALMA ŞAAB, 21 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın Alma Şaab beldesine düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 20 Kasım 2023.
Lübnan askeri kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara insansız hava araçlarıyla düzenlediği 10 hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya