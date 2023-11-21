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İsrail, Lübnan'ın Alma Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi

21 Kasım 2023 18:22 , Son Güncelleme: 18:24 Dünya Haberleri Abone Ol

İsrail'in Lübnan'ın Alma Şaab beldesine düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 20 Kasım 2023. Lübnan askeri kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara insansız hava araçlarıyla düzenlediği 10 hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.