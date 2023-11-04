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İsrail, Lübnan'dan yapılan roket saldırılarına karşılık Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Hizbullah ise İsrail ile çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.