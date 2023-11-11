İsrail, Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık hedefleri vurdu
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İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık topçu ateşi ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Lübnan'ın güneyindeki hedefleri vurduğunu duyurdu. İsrail'e ait bir SİHA'nın Lübnan'ın sahil kesimindeki Zehrani bölgesinde bulunan meyve bahçelerinden birindeki kamyoneti hedef aldığı bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık topçu ateşi ve silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ile Lübnan'ın güneyindeki hedefleri vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde "düşman hava aracı" saldırısına karşı uyarı sirenleri çaldığı kaydedildi.
İsrail topraklarına geçen hiçbir hava aracının tespit edilmediği belirtilen açıklamada, İsrail'e fırlatılan roketlerden birinin, Margaliot bölgesine doğru açık bir alana düştüğü ifade edildi.
Saldırıya karşılık İsrail ordusunun, Lübnan'dan atışın yapıldığı noktaları topçu ateşi ve SİHA ile vurduğu aktarıldı.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait bir SİHA'nın Lübnan'ın sahil kesimindeki Zehrani bölgesinde bulunan meyve bahçelerinden birindeki kamyoneti hedef aldığı bildirildi.