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İsrail, Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık topçu ateşi ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Lübnan'ın güneyindeki hedefleri vurduğunu duyurdu. İsrail'e ait bir SİHA'nın Lübnan'ın sahil kesimindeki Zehrani bölgesinde bulunan meyve bahçelerinden birindeki kamyoneti hedef aldığı bildirildi.