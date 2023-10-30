İsrail, Lübnan'dan saldırı hazırlığındaki grubu hedef aldı
Dünya Haberleri
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına havan mermisi saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen bir grubu hedef aldığını bildirdi. İsrail topçuları, tanksavar füzelerinin atıldığı bölgeyi vurdu.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından "İsrail tarafına havan mermisi saldırısı hazırlığında olduğu" tespit edilen bir grubu hedef aldığını bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına havan mermisi atmaya hazırlanan bir grubun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, grubun İsrail ordusunca hedef alındığı kaydedildi.
Öte yandan daha önce İsrail tarafına atıldığı aktarılan 2 havan mermisinin açık alana düştüğü belirtildi.
Lübnan topraklarından ayrıca İsrail'in kuzeyine 3 tanksavar füzesi atıldığı, yaralanan olmadığı ifade edildi.
İsrail topçularının, tanksavar füzelerinin atıldığı bölgeyi vurduğu bildirildi.