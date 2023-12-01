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İsrail, Lübnan'dan gönderilen şüpheli hava hedefini imha etti

1 Aralık 2023 16:34 Son Güncelleme: 16:36 Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gönderilen şüpheli hava hedefinin imha edildiğini açıkladı. Sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde, savunma sistemince engellenen hava hedefinin ne olduğu ise belirtilmedi.