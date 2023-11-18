İsrail, Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefini imha etti
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İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gelen bir 'şüpheli hava hedefi'nin savunma sistemince vurularak imha edildiğini açıkladı. Lübnan'dan İsrail ordusuna ait noktalara roket saldırıları düzenlendiği ve İsrail tankları ile bir hava aracının Hizbullah'a ait gözlem noktalarını hedef aldığı belirtildi. Sınırda çatışmalar devam ediyor.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gelen bir "şüpheli hava hedefi"nin savunma sistemince vurularak imha edildiği belirtti.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından gönderilen bir şüpheli hava hedefi tespit edildiği bildirildi.
Söz konusu hedefin türüne ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, hava hedefinin savunma sistemince imha edildiği kaydedildi.
Öte yandan Lübnan'dan İsrail ordusuna ait noktalara bir dizi roket saldırısı düzenlendiği aktarıldı.
Buna karşılık İsrail tanklarının yanı sıra bir hava aracının Hizbullah'a ait gözlem noktalarını hedef aldığı belirtildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor.
Bu çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.