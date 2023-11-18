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İsrail, Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefini imha etti

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gelen bir 'şüpheli hava hedefi'nin savunma sistemince vurularak imha edildiğini açıkladı. Lübnan'dan İsrail ordusuna ait noktalara roket saldırıları düzenlendiği ve İsrail tankları ile bir hava aracının Hizbullah'a ait gözlem noktalarını hedef aldığı belirtildi. Sınırda çatışmalar devam ediyor.