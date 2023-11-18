İsrail, Lübnan'dan gelen roket saldırılarına karşılık verdi

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık, Hizbullah'a ait "hedefleri" topçu atışıyla vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 25 roket atılması sonucu bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı aktarılan açıklamada, İsrail topçularının roketlerin atıldığı yeri hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu, buna ilişkin detayların sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.