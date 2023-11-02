İsrail, Lübnan'dan atılan roketlere karşılık Hizbullah hedeflerini vurdu
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İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını, buna karşılık Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Saldırı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını, buna karşılık "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğunu duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıya karşılık Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
Öte yandan bölgede yeniden sirenlerin çaldığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Dünya