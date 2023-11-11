İsrail, Lübnan'daki Roket Fırlatma Noktasını Vurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki bir roket fırlatma noktasının hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı. Saldırıya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki bir "roket fırlatma noktasının" hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan toprakları üzerinden İsrail tarafına atış yapılan bir roket fırlatma noktasının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu noktanın hava saldırısıyla vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca sınırda İsrail ordusuna ait noktalara ve askerlere havan topu atıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldüğü açıklanmıştı.