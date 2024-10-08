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İsrail, Lübnan'daki Kara Harekâtını Genişletti: Hizbullah Komutanı Öldürüldü

İsrail, Lübnan'daki Kara Harekâtını Genişletti: Hizbullah Komutanı Öldürüldü
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İsrail, Lübnan'daki kara harekâtını genişlettiğini duyurdu ve önemli Hizbullah komutanlarından Suhail Hüseyin Hüseyni'nin öldüğünü iddia etti. Lübnan'dan 400 binden fazla kişi Suriye'ye kaçtı, ülke içinde 1,2 milyon kişi yerinden edildi.

(ANKARA) - Lübnan'daki kara harekatını genişlettiğini bildiren İsrail, İran ve Hizbullah arasında silah naklinde "kritik" bir rol oynayan Hizbullah komutanlarından Suhail Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü iddia etti. Lübnan'dan 400 binden fazla kişinin Suriye'ye kaçtığı ve 1 milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiği belirtiliyor.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir saldırı daha düzenlendiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), iki ayrı bölge için tahliye emri vermesinin üzerinden bir saat sonra saldırıda bulundu. IDF, saldırıyı doğrulayan bir açıklama yaparken, savaş uçaklarının Hizbullah'ın "istihbarat karargahına" füze fırlattığını belirtti. Lübnan medyası, Beyrut'un güney banliyösü olan ve Hizbullah'ın kalesi olarak kabul edilen Dahieh'de en az 10 hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

IDF, Hizbullah'ın kilit isimlerinden Hüseyni'nin öldüğünü açıkladı

IDF, saldırıda İran ve Hizbullah arasında silah naklinde "kritik" bir rol oynayan Hizbullah komutanlarından Suhail Hüseyin Hüseyni'nin öldüğünü iddia etti. Hizbullah'tan Hüseyni'nin ölümüne yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Hüseyni'nin ayrıca Lübnan ve Suriye tarafından İsrail'e karşı düzenlenen saldırıları koordine ettiği ve Hizbullah'ın üst düzey askeri liderlik konseyi olan Cihad konseyinin bir üyesi olduğu belirtildi. .

İsrail, Lübnan'daki kara harekatını genişletti

IDF ayrıca, İsrail Lübnan'daki kara harekatını genişlettiğini açıklayarak, Güney Lübnan'ın batı kesiminde Hizbullah'a karşı "sınırlı, yerel ve hedefe yönelik" bir kara operasyonu başlattıklarını duyurdu. Ayrıca ilk kez bir yedek IDF tümeninin güney Lübnan'daki muharebe operasyonlarında kullanıldığını da bildirdi.

İsrail'in güney Lübnan'daki kara harekatı, 30 Eylül'de başlamış ve şimdiye kadar sınırın doğu tarafına odaklanmıştı.

400 binden fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye kaçtı

İsrail'in geçen ay hava saldırılarını arttırmasından bu yana yaklaşık 1,2 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. Bunlardan 179 bin 500'ü yerinden edilmiş kişiler için onaylanmış merkezlerde bulunurken; Lübnan hükümeti, 977 merkezin 773'ünün kapasitesinin dolduğunu duyurdu. Ayrıca 300 bin 744'ü Suriye vatandaşı ve 100 bin 203 Lübnanlı olmak üzere 400 binden fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye kaçtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in üç hafta önce başlayan yoğun saldırılarından bu yana Lübnan'da 1400'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'ın Tel Aviv'e saldırısı

İsrail'in Tel Aviv kentinde de büyük patlamalar meydana geldi. 7 Ekim saldırılarını anmak için bir anma töreni düzenlenen Yarkon Parkı bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirilirken; IDF, "Lübnan'dan kendi topraklarına '190 mermi' fırlatıldığının tespit edildiğini, bazılarının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından durdurulduğunu ve geri kalanların açık alanlara düştüğünü" söyledi. İsrail saldırı nedeniyle herhangi bir yaralanma raporlanmadığını belirtti.

Hizbullah yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e yapılan saldırıları üstlenerek kentin dış mahallelerinde yer alan bir askeri üssü hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler İsrail'e 2 füze attıklarını açıkladı

Yemen merkezli Husiler, İsrail'in Yafa bölgesindeki askeri hedeflere 2 füze attığını açıkladı. IDF, Yemen'den ateşlenen bir "karadan karaya füzenin" İsrail Hava Kuvvetleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Dünya

Savaş ve Çatışma Orta Doğu Güvenlik Politika Savunma Suriye Lübnan İsrail Dünya

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