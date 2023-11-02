İsrail, Lübnan'da tanksavar füze noktalarını vurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında 2 tanksavar füzesi noktasını vurduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzeleriyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Buna karşılık Lübnan topraklarındaki 2 tanksavar füzesi noktasının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kısa süre önce bir grubun Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar füzesi saldırısı hazırlığında olan bir grubun tespit edildiği ve söz konusu grubun da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında zaman zaman karşılık saldırılar yaşanıyor.