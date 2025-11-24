İsrail, Lübnan'da Hizbullah Üyesini Hava Saldırısıyla Öldürdü

İsrail Ordusu, ateşkese karşın Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde düzenlenen hava saldırısında, üst düzey bir Hizbullah örgütü üyesini öldürdü.

İsrail Ordusu, Haitham Ali El Tabtabai'nin Hizbullah'ın kurmay lideri olduğunu ve geçmişte örgütte çeşitli üst düzey pozisyonlarda yer aldığını söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda, yoğun nüfuslu Dahiye bölgesindeki bir apartmanın hedef alındığı saldırıda beş kişinin öldüğünü, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hizbullah Tabtabai'inin ölümünü doğrularken, İsrail'in saldırıyla bir "kırmızı çizgiyi" aştığını belirtti.

Saldırı, aylardır Beyrut'un güneyinde aylardır düzenlenen ilk hava saldırısı oldu.

İsrail, geçen Kasım ayında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğuyla yürürlüğe giren ateşkese karşın, Hizbullah bağlantılı kişi ve hedeflere yönelik eylemlerini artırdı.

İsrailli yetkiiler, Hizbullah'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığını, Lübnan'a silah kaçırdığını ve roketler ile füzelere alternatif olarak, patlayıcı taşıyan SİHA üretimini artırdığını söylüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıdan sonraki açıklamasında "Benim liderliğim altında İsrail Devleti Hizbullah'ın gücünü yeniden inşa etmesine ve bir kez daha İsrail Devletine tehdit oluşturmasına izin vermeyecek" dedi.

Netaryahu ayrıca, Lübnan hükümetinin "Hizbullah'ın silahsızlandırılması vaadini yerine getirmesini beklediğini" vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da, uluslararası topluma Lübnan'daki en az beş noktayı hala işgal altında tutan İsrail'e saldırıları durdurma ve ülkeden çekilmesi baskı yapma çağırısında bulundu. Aoun ayrıca İsrail'in yaptıklarının 13 ay süren çatışmayı durduran anlaşmayı ihlal anlamına geldiğini vurguladı.

Anlaşmada Lübnan hükümeti Hizbullah'ın silahsızlandırma sözü verirken, Hizbullah İsrail saldırılarını durduruna, Lübnan'dan tamamen çekilene ve Lübnanlı mahkumları serbest bırakana dek, elindeki silahların geleceğini görüşme çağrılarını reddediyor.

Adının açıklanmasını istemeyen Batılı bir tiplomat BBC'ye yaptığı açıklamada, Lübnan makamlarının Trump yönetiminin baskısı altında olduğunu söyledi. Diplomat, Washington''ın hükümetin örgüte karşı kaydettiği ilerlemenin yavaş olduğundan şikayet ettiğini belirtti.

İsrail ve Hizbullah arasındaki son çatışma, örgütün Hamas'ın 7 Ekim 2023'ten düzenlediği saldırıdan bir gün sonra İsrail pozisyonlarına roket atmasıyla başlamıştı. Örgüt, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma için harekete geçtiğini söylemişti.

Lübnan makamları, İsrail'in saldırıları sonucu çok sayıda sivilin de aralarında bulunduğu 4 bin kişinin öldüğünü, 1,2 milyon kişinin evlerinden olduğunu duyurmuştu. İsrailliler ise 80 asker ve 47 sivilin öldüğünü açıkladı.

ABD hükümeti Tabatai'ye karşı 2016'da ambargo koymuş ve "terörist" diye tanımlamıştı. Ayrıca başına da 5 milyon dolar ödül konulmuştu.

ABD Tabatai'yi örgütün Suriye ve Yemen'deki özel kuvvetlerine komuta eden önemli bir Hizbullah lideri olarak tanımlıyordu.