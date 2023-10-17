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İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, son saldırılara karşılık olarak Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri savaş uçaklarıyla vurdu. Hedefler arasında bir gözlem noktası ve askeri altyapı bulunuyor.