İsrail, Lübnan'da basın mensuplarını hedef aldı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyünde gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda çeşitli görüntüler ortaya çıktı. Saldırılarda bir gazeteci yaralanırken, basın kuruluşuna ait araç da hasar gördü.

Dosya Boyutu: 23.75MB

ÇEKİM TARİHİ: 13 Kasım 2023

TARİH: 15 Kasım 2023

1. İsrail bombardımanından kaçan basın mensuplarından çeşitli görüntüler

2. İsrail'in Güney Lübnan'ı bombalaması sonucu yükselen dumanın görüntüleri

İsrail Pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyünde gelişmeleri takip eden çeşitli medya kuruluşlarından bir grup gazeteciyi hedef alan iki saldırı gerçekleştirdi.

Basında yer alan haberlere göre, Yaroun'da daha önce bir eve düzenlenen saldırının haberini yapmak üzere toplanan gazeteciler, insansız hava aracı tarafından iki kez hedef alındı. İkinci füze, bir gazetecinin ilk saldırıyı haberleştirdiği esnada havada görüntülendi.

Al Jazeera, bombalı saldırıda fotoğrafçı Issam Mawasi'nin yaralandığını ve basın kuruluşuna ait aracın hasar gördüğünü belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Reuters için çalışan Lübnanlı foto muhabiri Issam Abdallah'ı kasten öldürmesiyle ilgili olarak 14 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmuştu.

İsrail'in 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Alma eş-Şaab beldesinin dış mahallerine düzenlediği bombalı saldırıda Issam Abdallah hayatını kaybederken Reuters, Agence France-Presse ve El Cezire çalışanı beş gazeteci de yaralanmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)