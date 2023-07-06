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İsrail, Lübnan'a Karşı Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail, Lübnan'a Karşı Saldırı Gerçekleştirdi

Dünya Haberleri

Lübnan'ın İsrail'e 2 roket fırlatmasının ardından İsrail, Lübnan'a 15 topçu mermisi fırlattı. Herhangi bir hasar kaydedilmedi.

Lübnan'ın İsrail'e 2 roket fırlatmasının ardından İsrail'de karşı saldırı gerçekleştirerek Lübnan'a 15 topçu mermisi fırlattı.

Lübnan, sabah saatlerinde İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirdi. Lübnanlı yetkililer, İsrail- Lübnan sınırındaki bölgeye 2 roketin fırlatıldığını duyurdu. Fırlatılan roketlerin birinin Lübnan'ın kuzeyindeki Ghajar köyüne düştüğü açıklandı.

İsrail'den misilleme

İsrail güçlerinin de roket saldırılarının ardından Lübnan'a en az 15 topçu mermisi fırlattığı ifade edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, " Lübnan'ın saldırılarına yanıt olarak İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda roketlerin fırlatıldığı Lübnan bölgesine saldırıyor" denildi.

Roket saldırılarında herhangi bir hasar kaydedilmedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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