İsrail, kuzeyindeki saldırı ihbarını inceliyor(2)

İHBAR ASILSIZ ÇIKTIİsrail Hava Kuvvetleri, Golan Tepeleri ve Celile bölgesinde hava sahasına izinsiz giriş ihbarının asılsız çıktığını belirterek, "Golan Tepeleri ve Celile bölgesindeki hava sahasına izinsiz giriş şüphesi ortadan kalkmıştır.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

İsrail Hava Kuvvetleri, Golan Tepeleri ve Celile bölgesinde hava sahasına izinsiz giriş ihbarının asılsız çıktığını belirterek, "Golan Tepeleri ve Celile bölgesindeki hava sahasına izinsiz giriş şüphesi ortadan kalkmıştır. Herhangi bir güvenlik olayı yaşanmasından endişe edilmemektedir" ifadelerini kullandı.