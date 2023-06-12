İsrail Kuvvetleri ile Lübnanlı Göstericiler Arasında Çatışma

İsrail kuvvetleri ile Lübnanlı göstericiler arasında Lübnan'ın güney sınırında çatışma çıktı. Göstericiler, İsrail ordusunun sınır yakınlarındaki bariyer inşa etmesine karşı protesto düzenledi. İsrail kuvvetleri de göz yaşartıcı bombayla karşılık verdi. Olay, Lübnan ile İsrail arasında gerginliğin arttığı bir dönemde meydana geldi.

BEYRUT, 12 Haziran (Xinhua) -- İsrail kuvvetleri ile Lübnanlı göstericiler arasında Pazar günü Lübnan'ın güney sınırında çatışma çıktı.

Lübnan resmi yayın organı Ulusal Haber Ajansı, olay sırasında göstericilerin, İsrail ordusunun, Lübnan'ın Lübnan-İsrail sınırı yakınlarındaki Kefr Şuba kasabasının dış kesimlerinde bariyer inşa etmesine karşı protesto düzenlediğini bildirdi.

Bariyerin Lübnan topraklarına inşa edildiğini savunan göstericiler, İsrail askerlerine taş atmaya başladı. İsrail kuvvetleri de göz yaşartıcı bombayla karşılık verdi.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Lübnanlı sivillerin sınıra akın ederek bariyeri kaldırmaya çalıştıkları ve İsrail birliklerine taş attıkları, birliklerinse "kalabalığı dağıtmaya yönelik önlemlerle" karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Devleti'nin egemenliğini ihlale yönelik hiçbir girişime müsaade etmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Şu ana kadar her iki taraftan da herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Olay, Lübnan ile İsrail arasında gerginliğin arttığı bir dönemde meydana geldi. İsrail ordusu Cuma günü de Kefr Şuba'da sınıra kurulan bariyeri kaldırmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı bombayla karşılık vermişti.

Nisan ayında İsrail güçlerinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar çıkmıştı.